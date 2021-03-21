سيتم فتح باب الترشيحات للأعضاء الراغبين في تولي منصب رئيس الاتحادية أو عضوية المكتب الفيدرالي، ابتداء من اليوم الأحد إلى غاية يوم الأربعاء على الساعة الثالثة زوالا، فيما حددت فترة تقديم الطعون ليومي الأحد والاثنين من الأسبوع القادم، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.

وخلال الجمعية العامة الانتخابية، سيقوم الأعضاء، الذين لهم حق الإنتخاب، باختيار الرئيس الجديد رفقة مكتبه الفيدرالي، تحسبا للعهدة الأولمبية 2021- 2024.

وعلى هامش المصادقة، على الحصيلتين المالية والأدبية لسنة 2020 إضافة إلى الموافقة على حصيلة العهدة الأولمبية 2017/2020، تم تنصيب لجان الترشيحات، الطعون واستلام المهام تحسبا لعقد الجمعية العامة الانتخابية المقررة يوم 3 أفريل بالجزائر العاصمة.