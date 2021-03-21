تدخلت عناصر الوحدة الرئيسية الحماية المدنية، صباح اليوم الأحد، في حدود الساعة الثالثة وأربعين دقيقة صباحا، من أجل إجلاء 5 أفراد من عائلة واحدة أصيبوا باختناق غاز أوكسيد الكربون المنبعث من مسخن الماء، بحي برمادية بعاصمة الولاية غليزان. الضحايا وفق ذات للمصالح، تتراوح أعمارهم ما بين طفلة 7 أشهر و24 سنة.

وقد قدمت لهم الإسعافات الأولية بعين المكان، ومنها إجلاءهم إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية محمد بوضياف بعاصمة الولاية.