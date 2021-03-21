تسبب تساقط الكثيف للثلوج في شل حركة المرور، وعزل بعض المناطق، بسبب قطع عدة طرق وطنية وولائية

وأشارت مصالح الدرك الوطني، عبر حسابها الخاص "طريقي" على الـ "فايسبوك"، إلى الطرق المقطوعة بسبب تراكم الثلوج.

وقائمة الطرقات المقطوعة هي

- الطريق الوطني رقم 33 في شطره الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط على مستوى تيكجدة بلدية الأسنام مغلق بسبب تراكم الثلوج.

- الطريق الوطني رقم 33 في شطره الرابط بين بلدية بومهدي و منطقة أسول ، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

- الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط على مستوى فج تيروردة بلدية إفرحونان، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

- الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي تيزي وزو، بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية إفرحونن/تيزي وزو وبلدية شلاطة بجاية، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

- الطريق الوطني رقم 26أ على مستوى بلدية شلاطة مغلق بسبب تراكم الثلوج.