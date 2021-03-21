كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الإنتخابات، محمد شرفي، اليوم الأحد، عن سحب 619 ملفا للترشح للانتخابات التشريعية المقبلة.

وقال شرفي، للإذاعة الجزائرية، أن عدد ملفات الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة التي تم سحبها حتى مساء السبت بلغت 619 ملفا من بينها 456 ملفا من قبل 46 حزب سياسي معتمد و297 ملفا في إطار القوائم الحرة ما يقارب نصف عدد ملفات الأحزاب.

من جهة أخرى أوضح رئيس السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات أن القائمة ستحتسب كصوت معبر عنه حتى لو لم يضع الناخب أي علامة عليها، وبالتالي لا تحتسب –يقول- كورقة ملغاة بل إن تعتبر أن الناخب منح صوته لكافة أفراد القائمة بالتساوي، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا القيام بعمل تمثيلي للعملية الانتخابية للتعريف المواطنين بما يحتويه النظام الانتخابي الجديد.