رسّم الجزائري أحمد توبة، لاعب نادي "فالفيك" الهولندي التحاقه بالمنتخب الوطني لكرة القدم خلال الساعات القادمة تحسبا للدخول في معسكر إعدادي رفقة أبطال إفريقيا تحسبا لمواجهة زامبيا وبوتسوانا على التوالي المقررتين بتاريخ 25 مارس و29 من الشهر ذاته.

ونشر توبة صورة لقميص "المحاربين" عبر حسابه الخاص "ستوري" في "أنستغرام"، مرفوقا بموعد وصوله اليوم إلى الجزائر والذي سيكون اليوم، في تمام الساعة الثامنة ليلا.

للإشارة، المدافع، أحمد توبة، تدّرج في مختلف الفئات الشبانية للمنتخب البلجيكي قبل أن يقرر اللعب للجزائر.