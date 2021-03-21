قررت محكمة تيبازة اليوم الأحد تأجيل النظر في محاكمة كمال شيخي المدعو "البوشي" المتهم في قضية فساد ليوم 4 أفريل المقبل، بطلب من الدفاع .

وجاء التأجيل الخامس على التوالي بدءا من أول جلسة محاكمة كانت مبرمجة بتاريخ 17 جانفي الماضي.

ويتابع كمال شيخي، رفقة ثلاثة متهمين آخرين (موثق و موظفين إثنين) الذي أصدر بحقه قاضي التحقيق لدى محكمة تيبازة، أمرا بالإيداع بتاريخ 15 أكتوبر 2020، بجنح "منح مزية غير مستحقة" و"تخفضيات في الضرائب والرسوم دون ترخيص"، و"إستغلال وظيفة" و"أخذ فوائد بصفة غير قانونية".