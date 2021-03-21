اقترح الإتحاد الجزائري لكرة القدم في مراسلة أخيرة موجهة لوزارة الشباب والرياضة، تاريخ الأحد 11 أفريل المقبل موعدا لانعقاد جمعيته العامة العادية تليها بعد 3 أسابيع الجمعية العامة الانتخابية.

وطلبت "الفاف" في ذات المراسلة التي تنتظر الرد عليها، تفويضا استثنائيا من الوزارة الوصية من أجل تسيير المرحلة المقبلة كونها العهدة الأولمبية للمكتب الفدرالي الحالي انتهت في تاريخ 20 مارس الجاري.

وكانت وزارة الشباب والرياضة في مراسلة سابقة قد طلبت من "الفاف" تحديد موعد الجمعية العامة العادية قبل 15 أفريل المقبل على أن تبرمج الانتخابات في ظرف لا يتعدى أسبوعين.

وأكدت مصادر متطابقة أن الرئيس خير الدين زطشي لن يترشح لعهدة ثانية بعد أن فرضت عليه الوزارة عليه المرور إلى الجمعية العامة العادية دون تكييف القانون الأساسي لـ"الفاف" مع ذلك الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".