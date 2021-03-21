قال العالم الألماني من أصل تركي أوغور شاهين، مؤسس شركة "بيونتيك" الألمانية التي أنتجت مع شركة فايزر لقاحها المضاد لفيروس كورونا، إنه متفائل بالسيطرة على الفيروس في معظم الدول الأوروبية بحلول نهاية الصيف المقبل

لفت شاهين، في تصريح لصحيفة "فيلت ام زونتاج" الألمانية، إلى أنه متفائل بأن مشكلات تعثر توزيع اللقاح هي مشكلات مؤقتة، مؤكّدا أنه من الممكن ضمان تطعيم 70 بالمائة من الألمان بحلول نهاية سبتمبر القادم.

ورجّح البروفيسور، ألا تكون هناك حاجة إلى الإغلاق في كثير من الدول الأوروبية والولايات المتحدة بحلول نهاية الصيف، مضيفا "ستكون هناك عمليات تفش، لكنها لن تكون مؤثرة. ستكون هناك تحورات، لكنها لن تخيفنا".

يشار إلى أن حكومات الاتحاد الأوروبي، تواجه انتقادات بسبب البداية البطيئة لحملات التطعيم ضد كوفيد-19، مع تخلف الاتحاد الأوروبي في هذا المجال بفارق كبير عن دول مثل بريطانيا والولايات المتحدة، نتيجة مشكلات في الإمدادات.