عثر في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت على جثة طفل ميتا شنقا بشرفة بيت عائلته الكائن بإحدى العمارات السكنية ببلدية أولاد هلال، أقصى غربي المدية.

الضحية (س.ح) البالغ من العمر 11 سنة وهو تلميذ يزاول دراسته في السنة الخامسة بابتدائية الشهيد بركاني أحمد الكائنة بذات البلدية.

حيث فوجئت والدته بحسب مصادر محلية به مشنوقا بـ كابل خيط كهربائي، وفيما تجهل أسباب وفاته، يرجح أنه أقدم على عملية انتحار، وقد نقلت جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى قصر البخاري، موازاة مع فتح تحقيق للكشف عن حيثيات الوفاة من قبل المصالح الأمنية المختصة إقليميا.