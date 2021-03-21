أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، اضطراب جوي قوي على يجتاح الشمال للبلاد.

وأوضحت نشرية خاصة نشرت عبر الموقع الالكتروني للديوان، أن أمطارا غزيرة مصحوبة بعواصف برد، تتراوح ما بين 20 و30 ملم، أو تتجاوز 40 ملم محليا، على الولايات: بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، وذلك ابتداء من السادسة من مساء اليوم إلى غاية السادسة من مساء غدا الاثنين.

وتوقع ذات المصدر، في نشرية ثانية، تساقط أمطارا غزيرة تتراوح ما بين 20 و30 ملم، على الولايات: تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، المدية، بومرداس، تيزي وزو والبويرة، وذلك ابتداء من السادسة صباحا الى غاية الثالثة بعد الزوال من يوم غد الاثنين.

وأصاف تنبيه نشر على الموقع ذاته، أن الأمطار تستمر في كل من ولاية: بشار، بني عباس، البيض، تيميمون، المنيعة، إلى غاية السادسة مساء اليوم.

كما أشارت نشرية خاصة ثالثة، الى تساقط الثلوج يتراوح سمكه بين 10 و15 سم، على الولايات: البويرة، تيزي وزو، بجاية، جيجل، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، باتنة، خنشلة، أم البواقي، سوق أهراس وقالمة، بالاضافة الى البليدة، المدية، وتبسة، وذلك ابتداء من الثالثة بعد الزوال إلى غاية التاسعة من صباح يوم الغد الاثنين.

ومن جهة أخرى، أشارت مصالح الأرصاد الجوية، الى هبوب رياحا قوية مصحوبة بتطاير حبات الرمال، تصل سرعتها 60 كلم/سا، على اليزي، عين صالح، أدرار، تمنراست، جانت، وذلك ابتداء من منتصف النهار إلى غاية التاسعة ليلا.