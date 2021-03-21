توقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، استمرار تساقط أمطار غزيرة على الشمال والجنوب الغربي للبلاد.

وحسب النشرية الخاصة التي نشرت على الموقع الالكتروني للديوان، أن أمطارا غزيرة مسحوبة بعواصف برد، تتراوح ما بين 20 و30 ملم، أو تتجاوز 40 ملم محليا، ستستمر الولايات: عين الدفلى، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، البليدة، المدية، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، وذلك إلى غاية التاسعة ليلا.

كما توقع ذات المصدر، استمرار تساقط الأمطار تتراوح ما بين 20 و30 ملم أو تتجاوز محليا 40 ملم، على الولايات: بشار، بني عباس، البيض، تيميمون، المنيعة وذلك إلى غاية السادسة مساء اليوم.

ومن جهة أخرى، أشارت مصالح الأرصاد الجوية، الى هبوب رياحا قوية مصحوبة بتطاير حبات الرمال، تصل سرعتها 60 كلم/سا، على اليزي، عين صالح، أدرار، تمنراست، جانت، وذلك ابتداء من منتصف النهار إلى غاية التاسعة ليلا.