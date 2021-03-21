توقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، استمرار تساقط أمطار غزيرة على الشمال والجنوب الغربي للبلاد.

وحسب النشرية الخاصة التي نشرت على الموقع الالكتروني للديوان، أن أمطارا غزيرة مسحوبة بعواصف برد، تتراوح ما بين 20 و30 ملم، أو تتجاوز 40 ملم محليا، ستستمر الولايات: عين الدفلى، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، البليدة، المدية، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، بالإضافة إلى ولاية المنيعة وذلك إلى غاية التاسعة ليلا.

كما نبهت نشرية خاصة أخرى، استمرار تساقط الأمطار تتراوح ما بين 20 و30 ملم أو تتجاوز محليا 40 ملم، على الولايات: بشار، بني عباس، البيض، تيميمون، وذلك إلى غاية منصف نهار اليوم.