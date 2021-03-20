توفي اليوم بالبليدة الزميل الصحفي محمد عاشوري عن عمر ناهز 67 سنة، الفقيد اشتغل سنوات التسعينيات بالمدية كصحفي مع عدة عناوين صحفية منها الوطن الى ليبرتي، لوريزون.

الفقيد اشرف على تاسيس وتسيير وكالة اشهارية media pub ولم تمنعه سنوات الازمة الامنية من الاستمرار للعمل في مهنة المتاعب وعمل حتى بعد غلق مكتبها بالمدية ممثلا لوكالة الانباء الجزائرية، قبل ان يقرر اواخر التسعينيات التنقل الى البليدة ليواصل مشواره الاعلامي الذي كلل بتاسيسه لمجلة مختصة بعالم الصحة sante mag.



رحمه الله وطيب ثراه وتعازينا للعائلة، انا لله وانا اليه راجعون.