أعلنت شركة المياه و التطهير بالجزائر "سيال", اليوم السبت في بيان لها, عن برنامج للتزود بالمياه الشروب ببلديات العاصمة, وذلك على إثر شغال الصيانة المبرمجة التي ستعرفها محطة تحلية مياه البحر بالحامة (الجزائر العاصمة).



وأوضحت "سيال" أن التوقف المبرمج بمحطة تحلية مياه البحر بالحامة من قبل شركة "الحامة للمياه المحلاة للجزائر", سيخلق "بعض التذبذبات وليس انقطاع كلي في التوزيع" في بلديات العاصمة التي ستزود من موارد مائية اخرى.



ويخص برنامج التوزيع -حسب نفس المصدر- كل من بلديات : أولاد فايت, الشراقة, دالي إبراهيم, المعالمة, عين البنيان, الحمامات, بئر خادم, جسر قسنطينة, بن عكنون, حيدرة, بوزريعة, بني مسوس, الأبيار, المرادية, بئر مراد رايس, الجزائر الوسطى, القصبة, باب الواد, بولوغين, واد قريش, زرالدة, اسطاوالي, السويدانية, خرايسية, السحاولة, الدويرة, بابا حسان, درارية, واد الرمان, العاشور, برج الكيفان, باب الزوار, المحمدية, الحراش, الكاليتوس, براقي, سيدي موسى, بوروبة, باش جراح, حسين داي, القبة, تسالة المرجة, بئر توتة, أولاد الشبل, بلوزداد, سيدي امحمد, المدنية, برج البحري, دار البيضاء, رغاية, عين طاية, المرسي, هراوة, رويبة.



وعليه, فسيتم تزويد هذه البلديات بالمياه الشروب من السابعة صباحا الى الثامنة مساء, في الفترة الممتدة من يوم الأحد 21 مارس إلى الأربعاء 24 مارس.



وفي هذاالسياق, تؤكد "سيال" أن استئناف عملية التزويد بالمياه الشروب باستمرار سيكون بداية من يوم الخميس 25 مارس.



من جهة أخرى, أوصت "سيال زبائنها بالتحقق من إغلاق الصنابير لتجنب الفيضانات المحتملة عند استئناف إمدادات المياه, كما تنصح بترك إحدى صنابير المياه الباردة تسيل بتدفق منخفض لبضع دقائق لطرد الهواء الذي يكون في قناة الربط.



كما ذكرت "سيال" بانها تضع تحت تصرف زبائنها رقم مركز الاستقبال الهاتفي العملياتي الخاص بالشركة 1594 لاستقبال استفساراتهم وانشغالاتهم 24 ساعة/24 سا و 7 ايام/7 .