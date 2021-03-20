خطف رفقاء النجم الدولي الجزائري رياض محرز، بطاقة التأهل للدور نصف النهائي بكأس الاتحاد الإنجليزى، بعدما حقق فريق مانشستر سيتي فوزا مثيرا فى اللحظات الأخيرة على مضيفه إيفرتون، بهدفين دون مقابل، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم، السبت، على ملعب "جوديسون بارك" معقل "التوفيز"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للنسخة الحالية من البطولة 2020-2021.



سجل هدفي الفريق كل من إلكاي غوندوغان في الدقيقة ال84 وكيفين دي بروين في الدقيقة ال90.