سيتم غلق الجسر الحديدي الرابط بين جسر قسنطينة وبراقي بالجزائر العاصمة لمدة 21 يوما وهذا ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل، على أن تحول حركة المرور الى محاور أخرى، حسب ما جاء اليوم السبت في بيان لمصالح ولاية الجزائر.



وأوضح ذات المصدر أن هذا الغلق يأتي تطبيقا لقرار والي ولاية الجزائر المتضمن غلق الجسر الحديدي المتواجد ببلدية جسر قسنطينة على الطريق الولائي رقم 14 والطريق الوطني رقم 38 لإنجاز أشغال ترميم على مستوى هذه المنشأة الفنية الحديدية.



وستقوم مديرية الأشغال العمومية بغلق هذا الطريق أمام حركة المرور بداية من يوم الثلاثاء لمدة 21 يوما، على أن تحول الحركة بالنسبة للاتجاهين (بابا علي - براقي) نحو جسر قسنطينة وجسر قسنطينة نحو براقي، الى محاور كل من الطريق الوطني رقم 38 والطريق الشعاعي وادي اوشايح ومحول الطريق الجنوبي براقي والطريق الولائي رقم 14 وبابا علي براقي والطريق الولائي رقم 14.



ودعت المديرية الولائية للأشغال العمومية مستعملي هذا المحور إلى "عدم المغامرة بعبور الطريق واحترام إشارات المرور الدالة وإشارات المنع''.



