بادرت فنادق في العاصمة التشيكية براغ إلى فتح أبوابها لإيواء المشردين المصابين بفيروس كورونا الذين يحتاجون للحجر أو تلقي العلاج، نظرا لنسب التشرد المرتفعة في هذه الجمهورية.



المبادرة تمولها بلدية العاصمة مع توقف السياحة عمليا بسبب الوباء، خاصة مع تصدر هذا البلد الإحصاءات العالمية لنسبة الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوعين الماضيين.



ويتلقى المصابون العلاج على يد مسعفين يرتدون معدات واقية ويوزعون مسكنات الألم على المشردين. واستقبل فندق "كينغ تشارلز" الذي تبلغ قدرته الاستيعابية القصوى 60 سريرا، ما يقرب من 300 شخص حتى الآن.



تجدر الإشارة إلى أن التشيك تصدرت وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يبلغ عدد سكانها 10,7 ملايين نسمة، الإحصاءات العالمية لنسبة الإصابات بكوفيد-19 بالمقارنة مع عدد السكان خلال الأسبوعين الماضيين وفقا لإحصاءات وكالة الأنباء الفرنسية المستندة إلى بيانات رسمية.



وتعاني التشيك من مشكلة ارتفاع نسب التشرد فيها. ففي العام 2019، سجلت البلاد ما يقرب من 24 ألف مشرّد بينهم 2600 طفل، معظمهم في براغ والمنطقة الصناعية في الشمال الشرقي، وفق بيانات رسمية.