يستضيف ظهر غد الاحد اولمبي المدية على ارضية ملعب "امام الياس" فريق اهلي البرج، في اطار الجولة ال18 من بطولة المحترف الاول في ظروف استثنائية بعد تعثره في الجولات الخمس والتي كانت اخرها خسارته في اللحظات الاخير امام غليزان بهدف دون رد.



وقد اثارت هذه التعثرات حفيظة المدرب شريف حجار الذي ارجعها الى عدم تلقي لاعبيه لمستحقاتهم و قرار البعض منهم مغادرة الفريق ، وقد يكون غياب مدان ياسين في اليومين الاخيرين عن الحصص التدريبية مؤشرا على انه سيغيب عن مباراة الغد و قد يرحل فيما بعد بصفة رسمية.



و رغم كل هذه الظروف سيدخل رفقاء الهداف خلف الله اللقاء من اجل اختتام مرحلة الذهاب بفوز حسب المدرب المساعد عوامري عبد الغني وانتظار الفرج مع انطلاق مرحلة العودة، وستكون تشكيلة الاولمبي منقوصة من اربعة لاعبين و يتعلق الامر بكل من الطيب، وكنيش بسبب الاصابة و بودومي معاقب اضافة الى ذهاب مدان بحجة عدم تلقيه مستحقاته.