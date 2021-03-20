في خطوة مفاجئة، أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أن الناخب الوطني جمال بلماضي قرر إلغاء الندوة الصحفية التي كانت مقررة صباح الغد الأحد بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى.

ويأتي هذا في خضم إشاعات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، ونقلتها بعض المواقع المتخصصة حول نية رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي رمي المنشفة وعدم الترشح لعهدة أخرى، على خلفية الصراع القائم مع وزارة الشباب والرياضة حول تعديل القانون الأساسي لـ"الفاف".

ولم تعلن "الفاف" في بيان على موقعها الالكتروني سبب إلغاء الندوة الصحفية مكتفية بنقل اعتذار الناخب الوطني للصحافة الوطنية، ما يعزز الشكوك حول ما يحدث داخل بيت "الخضر" منذ مساء أمس.

امتداد الصراع الدائر بين الوزارة والاتحادية منذ أسابيع إلى المدرب الوطني جمال بلماضي قد يؤثر على استقرار المنتخب الوطني المقبل على سنة مفصيلة ستعرف انطلاق تصفيات كاس العالم ابتداء من شهر جوان.