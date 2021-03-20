كشف رئيس مجلس إدارة مجمع كوندور، عبد الرحمان بن حمادي أنّ المجمع قام، أمس، بتصدير منتجات إلكترونية إلى كل من تونس وليبيا بقيمة إجمالية بلغت 1.3 مليون أورو، حيث تضمنت عملية التصدير 50 حاوية منها 30 نحو ليبيا عن طريق البحر و20 إلى تونس عبر الحدود البرية تحتوي على منتجات كهرومنزلية على غرار ثلاجات و مجمدات التي تعد من المنتجات العالية في نسبة الإدماج في علامة كوندور.

وتندرج هذه العملية في إطار عملية شاملة تتضمن 92 حاوية تهدف إلى تدعيم وجود الشركة في الأسواق الخارجية بقيمة إجمالية بلغت 1.3 مليون أورو، حيث سيتم إرسال في عملية مماثلة 25 حاوية أخرى إلى ليبيا و17 إلى تونس.

وتجدر الإشارة إلى أن العملية أشرف عليها وفد من وزارة التجارة يضم كل من المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة، خالد بوشلاغم ومدير المتابعة وتطوير التجارة الخارجية بذات الوزارة، سليم راقد إلى جانب علي فراح مدير عام شركة "تدير" تابعة لمجمع "سافاكس" وعلي ناصري رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين.