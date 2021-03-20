توفيت، اليوم السبت بمستشفى مصطفى باشا (الجزائر العاصمة)، إيفات مايو أخت شهيد الثورة الجزائرية هنري مايو عن عمر يناهز 94 سنة، حسبما علم من أقارب الفقيدة.

ولدت ايفات مايو بمدينة مستغانم و عرفت بالتزامها و نشاطها في سبيل استقلال الجزائر لا سيما وأنها تنحدر من عائلة اشتهرت بدفاعها عن القضية الوطنية على غرار أخيها هنري مايو الذي سقط في ميدان الشرف سنة 1956.

وستتم مراسم تشييع جثمان الفقيدة يوم غد الأحد بالمقبرة المسيحية في ديار السعادة (المدنية).