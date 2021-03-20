عمق نادي اتحاد الجزائر جراح نظيره شبيبة سكيكدة بعدما فاز عليه، اليوم السبت، بنتيجة ثقيلة (4-1) في افتتاح مقابلات الجولة 19 من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وعرف اللقاء الذي احتضنه ملعب عمر حمادي ببولوغين بداية قوية لأصحاب الأرض الذين افتتحوا باب التسجيل مبكرا عن الطريق البوركينابي المتألق حامد بيلام في الدقيقة السابعة، غير أن فرحة أبناء "سوسطارة" لم تدم طويلا بعدما عدل السكيكديون النتيجة في الدقيقة 12 عن طريق الهداف خير الدين مرزوقي من ضربة جزاء احتج عليها زملاء كودري.

وتكافأ اللعب نوعا ما خلال الشوط الأول مع أفضلية طفيفة للاتحاد الذي تحصل على ضربة جزاء أثارت الجدل هي الأخرى، سجل منه اسماعيل بلقاسمي الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 34.

في الشوط الثاني، مالت الكفة لأصحاب اللونين الأحمر والأسود اللذين استغلوا الفراغات التي تركها أبناء روسيكادا خاصة عن طريق الهجمات المرتدة وانطلاقات السريع بيلام الذي منح عدة كرات فشل زملاؤه في ترجمتها إلى أهداف، غير أن العاصميين احتاجوا لركلة جزاء ثانية لتعميق الفارق نفذها بنجاح اسماعيل بلقاسمي مجددا في الدقيقة 62، قبل أن يختتم البديل طاهر بن خليفة المهرجان بهدف رابع في الوقت بدل الضائع مستغلا تمريرة البديل الآخر عبد الكريم زواري.

بهذه النتيجة يرتقي الاتحاد العاصمي إلى اللمركز السابع مناصفة مع شبيبة القبائل بـ27 نقطة، فيما تبقى شبيبة سكيكدة تعاني هذا الموسم محتلة المركز قبل الأخير برصيد 8 نقاط فقط.