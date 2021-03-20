وأخيرا سيفرج رسميا في حدود الساعات الأولى من يوم غد على قائمة المقترحين للاستفادة من السكن الاجتماعي بالبرواقية، والتي قِوامها 1118 وحدة سكنية.

نُلفت عناية المعنيين بالسكن بالبرواقية أنه سيُمكنهم الإطلاع على القائمة عبر الصفحة الرسمية لدائرة البرواقية بتداءَا من السّاعة صفر، وقد اتخذت السلطات المحلية للدائرة كل الاجراءات والترتيبات اللازمة لضمان السير الحسن لهذه العملية، اذ تم تخصيص القاعة المتعددة الرياضات بحي اول نوفمبر من أجل المواطنين الراغبين في تقديم الطّعون ابتداءا من الغد، حيث سيكون طاقم إداري مخصّص للتكفّل بهذه العملية على مدار ثمانية ايام.