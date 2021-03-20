انخفض عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في الجزائر إلى ما دون الـ100 حالة لأول مرة منذ شهور ما يؤكد التحسن الكبير الذي تعرفه الوضعية الوبائية في البلاد.

وسجلت الجزائر 96 إصابة بـ"كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الأخيرة حسبما أعلنت اليوم السبت اللجنة العلمية المكلفة برصد وتحري الجائحة.

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة مند بداية انتشار الجائحة في البلاد قبل أكثر من عام إلى 166066 حالة.

وحسب الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورار، يتواجد حاليا 17 مريضا في العناية المركزة.

كما كشف نفس المتحدث أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء بلغ 80566 بعد تسجيل 111 حالة تعافي في آخر 24 ساعة.

فيما يخص الوفيات جراء الإصابة بـ"كوفيد-19"، فقد بلغ عددها الإجمالي 3055 بعد إحصاء حالتي وفاة جديدتين.

وأضاف فورار أن 19 ولاية سجلت أقل من 9 حالات و26 ولاية لم تسجل بها أي حالة، فيما سجلت 3 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.