نقلت عدة مصادر إعلامية، اليوم السبت، أن السلطات الإماراتية ألقت القبض على المدير العام السابق لشركة سوناطراك عبد المومن ولد قدور، الذي هو محل أمر بالقبض الدولي.

وأفادت نفس الأنباء، التي لم تؤكدها السلطات الجزائرية حتى الآن، أنه تم اعتقال ولد قدور صباح اليوم في مطار أبو ظبي الدولي بينما كان قادما من باريس.

للتذكير، فإن المدير العام السابق لسوناطراك متهم في عدة قضايا فساد أهمها شراء مصفاة "أوغستا" في إيطاليا سنة 2018.

وكان الوزير الأول عبد العزيز جراد قد ذكر أواخر شهر فيفري المنصرم أنه تم فتح تحقيق في القضية وتم تحرير أمر دولي بالقبض من طرف القطب القضائي الاقتصادي والمالي ضد المتهم الرئيسي في قضية شراء هذه المصفاة.