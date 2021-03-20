دعا وزير الصناعة محمد باشا، اليوم السبت بمقر الوزارة، خلال اجتماعه مع مسؤولي الهيئات المكلفة بالجودة ومرافقة المؤسسات إلى تعبئة كافة الموارد وتظافر كل الجهود من أجل تسريع وتيرة الإصلاحات وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني.

وحسب بيان وزارة الصناعة ،شدد باشا، في هذا الخصوص، على ضرورة تحسين جودة الإنتاج الصناعي الوطني والقدرة التنافسية من خلال تطوير القدرات الوطنية فيما يتعلق بالمعايير ومخابر الرقابة الصناعية ودعم عملية اعتماد هيئات تقييم المطابقة وإشهاد المؤسسات.

كما أبرز الضرورة الملحة لتبسيط الإجراءات الإدارية بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة والتكفل الأمثل بالمتعاملين الاقتصاديين. ودعا الوزير إلى تعزيز الأنظمة المعلوماتية وتحسين تسيير قواعد البيانات بالإضافة إلى تعزيز هياكل دعم وتطوير التنافسية الصناعية وتكوين موارد بشرية مؤهلة.