تتجه الحكومة الفرنسية لإعفاء اللاعبين الأفارقة من الخضوع إلى فترة الحجر الصحي عقب عودتهم من مباريات منتخباتهم الدولية.

وكشف موقع شبكة قنوات "بيين سبورتس" القطرية، أن خروج اللاعبين من فرنسا، مقابل قيام بفحص يومي للكشف عن فيروس" كورونا" خلال الأيام السبعة القادمة التي تلي دخولهم إلى الأراضي الفرنسية.

وكانت الرابطةُ الفرنسية لكرة القدم قد أعلنت هذا الأسبوع أن الأندية ستَمنَعُ سفرَ اللاعبين غيرِ الأوروبيين للالتحاق بمُنتخبَاتِهم الوطنية لخوض ، مباريات دولية في نهاية الشهر الحالي، من أجل تجَنُبِ إمكانية الحجر بعد عودتِهم وهو ما أثار غضب الاتحاد السنغالي الذي وصف القرار بالتمييزي.

وفي حال ترسيم القرار فإن لاعبو الخضر الذين ينشطون في الدوري الفرنسي سيتمكنون من الالتحاق بالمعسكر الإعدادي للخضر تحسبا لمواجهة زامبيا في 25 من مارس الجاري و بوتسوانا في 29 من نفس الشهر بملعب مصطفى تشاكر.