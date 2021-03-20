أوضح مدرب وفاق سطيف نبيل الكوكي أن فريقه اعتاد على خوض مباراة كل ثلاثة أيام سوى في البطولة المحلية أو القارية.

الكوكي قال في تصريحات صحفية نقلتها الصفحة الرسمية للنادي على الفايسبوك: "عدنا الآن إلى أجواء البطولة، هناك ثلاث نقاط مهمة نسعى أن تكون من نصيبنا والإبقاء عليها في ملعبنا، نحن الآن جاهزون لذلك".

وأضاف: "جد راض عن الأداء الجماعي للفريق والروح التي يتميزون بها، وجب علينا جمع أكبر عدد ن النقاط وتحقيق الانتصارات خصوصا داخل قواعدنا، كل اللقاءات صعبة سواء الأندية التي تلعب في أعلى الترتيب أو في الأسفل".

وختم كلامه بشأن مباراة الغد أمام وداد تلسمان: "وداد تلمسان فريق منظم وجب الاحتياط منه، ما يهنا هو فريقنا، تحذونا رغبة كبيرة في تحقيق نتيجة ايجابية لمواصلة المشوار".

أما بخصوص إجراء تغييرات على مستوى التشكيلة كشف التقني التونسي عن إمكانية تغيير لاعب أو اثنين لأن كل شيء متوقف على طبيعة المباراة وتفاصيلها.