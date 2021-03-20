توفي شخصان، وأصيب آخر بجروح، اليوم السبت، في حادث مرور ببلدية قرطوفة (تيارت)، حسبما أفادت به مصالح الحماية المدنية للولاية.

وأوضح ذات المصدر أن حادث المرور وقع بمخرج قرية تامدة (بلدية قرطوفة) على مستوى الطريق الوطني رقم 23 إثر اصطدام بين سيارة نفعية وشاحنة أدى إلى هلاك سائقي المركبتين وإصابة شخص آخر بجروح.

وقد تدخلت وحدتا الحماية المدنية لتيارت والرحوية من أجل نقل المصاب إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى "يوسف دمرجي" لعاصمة الولاية وتحويل جثتي الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث بنفس المستشفى، وفق نفس المصدر.