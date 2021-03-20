كشفت اليوم ادارة شبيبة القبائل عن طلاقها بالتراضي مع لاعبها بونوة عبد الصمد، وتم فسخ العقد بين الطرفين بالتراضي.

وقال بونوة في تصريحات للصفحة الرسمية لفريق شبيبة القبائل: "شرف لي أن أرتدي قميص شبيبة القبائل، جئت بمفردي إلى النادي، دخلت من الباب الواسع واليوم سأغادر هذا النادي الكبير من نفس الباب، أتمنى التوفيق للكناري في باقي المشوار".

من جهتها، تمنت الإدارة القبائلية كل التوفيق للاعب الذي كان يتميز بالسلوك الحسن طيلة تواجده بالنادي.