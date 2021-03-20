يترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، غدا الأحد، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، حسب بيان لرئاسة الجمهوية،

وأوضح البيان نشر عبر حساب الرئاسة "فيسبوك": أن الاجتماع سيخصص للدراسة والمصادقة على عدد من العروض ذات الصلة بالتحضيرات لشهر رمضان الكريم، والانتخابات التشريعية، والتنظيم الإقليمي للبلاد، وتعديل قانون المعاشات العسكرية.

وأضاف المصدر ، خلال الاجتماع سيتم دراسة مراسيم رئاسية تخص تشكيلة وتنظيم المجلس الأعلى للشباب، والمرصد الوطني للمجتمع المدني، وتنظيم وتسيير جامع الجزائر.