نّظم صباح اليوم البعض من جمهور فريق شبيبة الساورة، وقفة سلمية بالقرب من مقر النادي احتجاجا على قرار لجنة التأديب التابعة للرابطة المحترفة الأولى والتي وافقت على الاحترازات في ورقة اللقاء الخاصة بالمواجهة الأخيرة ضد ناي بارادو وتطبيقه بعد 15 ساعة بدون التعمق لا في شكله ولا مضمونه ، نظراً للأخطاء الفادحة التي أرتكبت عليه من طرف سكرتير اتلتيك بارادو الذي قام بتدوينه شخصياً .

وحسب الصفحة الرسمية لفريق شبيبة الساورة، عبر الـ"فايسبوك": فإن الأمر يعد ممنوع حسب اللوائح، مما أثار شك عشاق نادي الجنوب الذين طالبوا بإسقاط العقوبات واسترجاع النقاط في أقرب وقت و تقديم اعتذار لسكان الصحراء.