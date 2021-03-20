انتقد رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، مضمون قانون الانتخابات معتبرا أن المناصفة في الترشيحات بين الرجل والمرأة تجعل الأخيرة مجرد ديكور لا تحقق لها الفوز.

وشدد بن قرينة في كلمة ألقاها خلال لقاء للإطارات النسوية، أيضا بأن تشكيلته السياسية تعمل على التمكين للمرأة على جميع المستويات في إطار تكافئ الفرص والإنصاف وليس في إطار المساواة.

كما دعا بن قرينة الشعب للمشاركة بقوة في التشريعيات للدفاع عن خياره والتأكد من نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.