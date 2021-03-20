أعطى مدرب منتخب زامبيا المنافس القادم للمنتخب الوطني في تصفيات كان الكاميرون 2021 انطباعاته بخصوص المواجهة التي تنتظر فريقه ضد الخضر في 25 من مارس الجاري بالعاصمة " لوساكا".

وقال" ميتشو" في تصريحات للإذاعة الدولية الجزائرية: " سندخل في مرحلة حاسمة من تصفيات " الكان"، في رصيدنا ثلاث نقاط ونحتل الصف الأخير، سنواجه أبطال إفريقيا، إنه امتحان صعب وحقيقي بالنسبة لنا وسنلعب كامل حظوظنا".

التقني الصربي أضاف: " سنلعب كل حظوظنا، أمام الجزائر وزيمبابوي، نعلم أن منافسنا لديه غيابات عديدة لكن زميلي المدرب بلماضي لديه البدائل في المستوى، في عالم المستديرة لكل واحد حظه وسنحاول التفاوض جيدا بخصوص النقاط الثلاث".

وفي التصريحات التي نقلها كذلك الموقع الرسمي للفاف أوضح " ميشتو" : مهمتنا ستكون صعبة أمام الجزائر، سأحاول أخذ الأمور الايجابية وجعلها كطاقة ايجابية للاعبين، نسعى للمحافظة على ثقتنا كاملة لتحقيق الأفضل".

وعن القرار المجحف للرابطة الفرنسية والقاضي بحرمان اللاعبين الأفارقة من الالتحاق بمنتخبات بلدانهم عبر نفس المتحدث عن أسفه الشديد من ذلك مشيرا بأن بلماضي لديه البدائل القادرة على تقديم الأحسن.

مدرب منتخب الرصاصات النحاسية لن يكون هو الآخر بمقدروه الاستفادة من بعض لاعبيه للسبب ذاته.

و واصل القول بأنه مجبر على التأقلم مع هذا الظرف الخاص من خلال البحث عن خطة مغايرة لأن هذا الأمر من اختصاص المدرب.

كما أشاد" سريدوفتش" بالناخب الوطني جمال بلماضي و كشف بأنه لا يمكن الحديث عن الكرة الإفريقية دون الحديث عن " الخضر" والمدرب جمال بلماضي الذي يستحق الاعتراف والتقدير شأنه شأن رياض محرز الذي يعد لاعبا مثاليا.

وتأسف كثيرا لغيابه لأنه كان يريد أن يواجه أفضل اللاعبين واصفا نجم مانشستر سيتي بالفنان فوق أرضية الميدان و اللعب أمامه يعد شرف كبير.