لمح رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، عدم مشاركة الأرسيدي في تشريعيات 12 جوان المقبلة.

وقال محسن بلعباس، خلال إلقائه كلمة، في افتتاح أشغال المجلس الوطني المنعقد اليوم السبت: " إن الرغبة في إعادة بناء الدولة والمجتمع، اليوم، على أنقاض النظام القديم لا يمكن أن تحظى بتأييد المواطن ولا يمكن أن تكون مرادفة لجزائر جديدة".

وانتقد بلعباس السلطة وشلل المؤسسات، مشددا على ضرورة الحوار السياسي الشامل لبناء توافق ديمقراطي وغرس الثقة والتفاؤل والتجديد السياسي في الحياة المؤسساتية.

وقال أن هذا الحوار، يجب أن يتم تنظيمه وتأطيره بطريقة تسمح لجميع المشاركين بالمساهمة في صياغة خارطة طريق للخروج من الأزمة ويجب أن يوافق عليها ويحترمها الجميع.