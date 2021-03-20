يرفع اليوم، وغدا الأحد الستار عن الجولة التاسعة عشر من المحترف الأول والتي يتواصل فيها صراع الصدارة بين أندية المقدمة، من أجل خطف الريادة وإنهاء مرحلة الذهاب بعيدا عن الحسابات في صورة مولودية وهران، شبيبة الساورة ، وفاق سطيف، جمعية عين مليلة، نادي بارادو ، أولمبي المدية.

لقاءات هذا الأسبوع ستعرف كذلك ندية بين الفرق الباحثة عن تأكيد نتائجها السابقة وتحسين ترتيبها من خلال إضافة نقاط أخرى إلى رصيدها في انتظار تسوية رزنامة مبارياتها المتأخرة ، كاتحاد الجزائر، شبيبة القبائل، شباب قسنطينة ، سريع غليزان، شباب بلوزداد، مولودية الجزائر.

على مستوى مؤخرة الترتيب العديد من الفرق لا توجد لديها خيارات عديدة وهي مطالبة بالانتفاضة وردة فعل ايجابية بالرغم تحقيقها للفوز في آخر مبارياتها، كل هذا من أجل تصحيح مسارها، كوداد تلمسان ، أولمبي الشلف، نصر حسين داي، نجم مقرة، اتحاد بسكرة، شبيبة سكيكدة وأهلي البرج.

وستلعب لقاءات الجولة 19 على النحو التالي: اتحاد الجزائر- شبيبة سكيكدة ، شبيبة القبائل- نادي بارادو ، نصر حسين داي- مولودية الجزائر، شبيبة الساورة- جمعية عين مليلة ، اتحاد بسكرة- شباب بلوزداد، أولمبي المدية- أهلي البرج ، سريع غليزان- أولمبي الشلف ، وفاق سطيف- وداد تلمسان ،شباب قسنطينة – اتحاد بلعباس ، نجم مقرة- مولودية وهران.