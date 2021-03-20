قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن زلزالا وقع في شمال البلاد اليوم السبت، وضرب مناطق دمرها زلزال عام 2011، مضيفة أنه تسبب في موجة تسونامي بارتفاع متر. وأشارت الهيئة إلى أن القوة المبدئية للزلزال الذي وقع في مقاطعة مياجي تبلغ 7.2 درجة.

وأفادت الهيئة أنه عقب الزلزال الذي ضرب شمال شرق اليابان، تم تعليق القطارات السريعة. كما تم إفراغ حوالي 200 مبنى سكني. وأشارت الهيئة إلى أن الزلزال يعتبر من الدرجة "الكبيرة" التي تحدث نحو 18 مرة سنويا، وأكدت على احتمالية حدوث تسونامي مدمر، خصوصا أن الزلزال حدث في منطقة محاذية للسواحل.