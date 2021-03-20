اعترف وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، محمد علي بوغازي، اليوم السبت، ضعف الخدمات الفندقية في الجزائر، وتبقى تحتاج إلى ترقية وتحسين هذه الخدمات.

وقال بوغازي في كلمة له في افتتاح لقاء مع إطارات القطاع بفندق مزافران، أن الجزائر تحوز على حظيرة فندقية تجاوزت 1500 فندق، لكن الخدمات تبقى تحتاج إلى تحسين وترقية مستمرين، مشيرا إلى أن الدولة شرعت منذ خمس سنوات في إعادة تأهيل الفنادق التي تخضع لوصايته ودخلت بعضها الخدمة مؤخرا.

وأكد الوزير، إن المساحات السياحية بأنواعها سواء الصحراوية أو الساحلية أو الحموية أو الدينية، قادرة على تلبية السياحة الداخلية وطلبات الجالية الجزائرية في الخارج وكذلك طلبات أكثر الدول الموردة للسياحة.