قال الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم السبت، خلال ندوة للشركات الناشئة بوهران ، إن الحكومة تدعم وتولي كل الاهتمام لهذه الشركات .

وأضاف الوزير أن الابتكار هو المخرج الوحيد لبناء اقتصاد عصري يعتمد على قدرات الشباب، وأكد الوزير الأول، أن الحكومة قررت دعم المبتكرين و ذلك من خلال جهود الحكومة التي بدأت بإنشاء إطار تنظيمي خاص بالشركات الناشئة، وصندوق استثماري يضمن لها التمويل السلس للمشاريع المبتكرة.

بالإضافة إلى تحفيزات ضريبية معتبرة على غرار ما جاء به قانون المالية لسنة 2021، وكذا إطلاق أول مسرع للشركات الناشئة، والذي ستكون له فروعا في كل أنحاء الوطن.

وقال الوزير الأول أن الهدف من هذه الندوة هو إشراك أكبر عدد من الجامعات، كون الجامعة مهد للأفكار المبتكرة، ومنبع للكفاءات العلمية والتكنولوجيا.