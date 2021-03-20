قال مدرب شبيبة القبائل دونيس لافان أن فريقه جاهز لمواحهة الغد أمام نادي بارادو بملعب 1 نوفمبر، وذلك ضمن مباريات الأسبوع 19 من منافسات المحترف الأول.

التقني الفرنسي أكد في تصريحات للصفحة الرسمية للكناري على الفايسبوك:" كامل اللاعبين جاهزون لمواجهة نادي بارادو، في المجمل لا توجد مشاكل معينة، سنرى غدا التشكيلة التي سنضعها لمواجهة فريق " الباك" ".

وأردف :" خضنا ثلاثة لقاءات متتالية،غدا مواجهة في البطولة وهناك مباريات متأخرة، دون أن ننسى لقاء " نهضة بركان" يوم 4 أفريل، سنرى كيف سنسيّر هذه الفترة، نسعى لوضع تشكيلة تنافسية ويبقى هدفنا الحصول على أكبر عدد من النقاط وتحقيق الانتصارات".

المدرب السابق لشباب قسنطينة أنهى حديثه بخوص جاهزية عناصره للقاء الغد: " الأسماء التي دخلت بديلة خلال اللقاء الأخير في " لوساكا" أثبت أن لديها إمكانيات و الرغبة في تقديم الأفضل هذا يبيّن أن كل الأمور تسيير في الطريق الصحيح وهذا مهم جدا بالنسبة للفريق ، علينا مضاعفة الجهود ووضع اللاعبين في أفضل الظروف من أجل مواصلة سلسلة النتائج الايجابية".