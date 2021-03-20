عثِر مساء أمس الجمعة على جثة قاصر "14 سنة" داخل المساحة الخضراء القريبة من النصب التذكاري وسط مدينة أرزيو بوهران وتم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المحقن في وقت فتحت فيه مصالح أمن دائرة أرزيو تحقيقا حول أسباب الوفاة.

وفق المعلومات الأولية الواردة من مقربين من عائلة الضحية، فإن القاصر المدعو ترباق أيوب توجّه يوم الخميس إلى بيت جدته ليقضي عندها فترة نهاية الأسبوع كما جرت عليه العادة ولم يعلم أحد هل بلغ بيت الجدة أم لا وفي صباح الجمعة علم والده أنه لم يقض ليلته عندها فراح يبحث عنه إلى أن علم مساء، بالعثور على جثته داخل المساحة الخضراء القريبة من النصب التذكاري المتواجد وسط مدينة أرزيو.

وكما أفادت به مصادر "الخبر" فإنه كان مكبل اليدين خلف الظهر وبدون حذائه الرياضي والمعطف الذي كان يرتديه وكذا هاتفه النقال.

ويوحي مظهر الجثة إلى أن صاحبها يكون قد راح ضحية جريمة قتل بعدما تمت سرقة أغراضه وهذا ما يتم التحقيق فيه من قبل مصالح الشرطة بأمن دائرة أرزيو التي يقال أنها بدأت التحقيق مع شخص قيل أنه رآه مساء الخميس بالقرب من المكان الذي عثر عليه فيه ميتا.