تحدث مدرب اتحاد الجزائر منير زغدود عن المواجهة التي تنتظر الفريق عشية اليوم، أمام شبيبة سكيكدة، لحساب الجولة 19 من منافسة المحترف الأول والمقررة بملعب عمر حمادي ببولوغين.

زغدود قال:" الحمد الله ، التحضيرات كانت على ما يرام ، بعد الفوز أمام الشلف، المعنويات مرتفعة، منذ حصة الاستئناف دخلنا مباشرة ، في أجواء مباراة سكيكدة".

وأضاف في التصريحات التي نقلتها الصفحة الرسمية لفريق سوسطارة على الفايسبوك: " تكلمنا مع اللاعبين وحذرناهم من اللقاء ، كامل المواجهات صعبة، فالخوف أحيانا يكون من ردة الفعل أمام منافس جريح، سنحاول اليوم التأكيد على أن الفريق في السكة الصحيحة، كامل اللاعبين كانوا في المستوى خلال التحضيرات خصوصا من ناحية التركيز".

وختم زغدود الذي خلف تيري فروجيه على رأس الفريق كلامه: " نسعى لإضافة ثلاث نقاط مهمة في رصيدنا من أجل أن نكون أفضل في الترتيب".