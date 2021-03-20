نبهت مصالح الأرصاد الجوية إلى استمرار تساقط الأمطار الغزيرة وهبوب رياح قوية مثيرة لزوابع رملية، اليوم السبت، على ولايات بشرق ووسط وغرب وجنوب البلاد

وأفاد تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة بالموقع الإلكتروني للأرصاد الجوية أن أمطارا غزيرة ستميز الطقس بداية من صبيحة اليوم وإلى غاية الساعة السادسة من صبيحة يوم غد الأحد، ولايات: الشلف، أم البواقي، بجاية، بشار، البليدة، تبسة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، جيجل، سكيكدة، عنابة، ڨالمة، قسنطينة، مستغانم، وهران، بومرداس، الطارف، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، النعامة، عين تيموشنت وبني عباس.

وأشار ذات المصدر إلى أن كمية الأمطار المتوقعة ستتراوح بين 15 و20 ملم .

أما الولايات الجنوبية فسيتميز الطقس بها بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية الساعة التاسعة ليلا، بهبوب رياح قوية مثيرة لزوابع رملية قد يترتب عنها ضعف الرؤية، والولايات المعنية هي: أدرار، تيسمسيلت، إليزي، تندوف، جانت، تڨرت، برج باجي مختار وعين صالح.