أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن أمطارا غزيرة تجتاح عدة مناطق في البلاد.

وأوضحت نشرية خاصة، نشرت عبر الموقع الالكتروني للأرصاد الجوية، أن أمطارا غزيرة مسحوبة بعواصف برد، تتراوح ما بين 20 و30 ملم، أو تتجاوز 40 ملم محليا، على الولايات: عين الدفلى، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، البليدة، المدية، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، بالإضافة إلى ولاية: تبسة، أم البواقي، الشلف، مستغانم، وهران، عين تموشنت، تلمسان، وذلك ابتداء من السادسة من مساء اليوم، الى غاية الثالثة بعد الزوال من يوم غد الأحد.

كما توقعت نشرية خاصة أخرى، تساقط أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وبرد، تتراوح ما بين 20 و30 ملم أو تتجاوز محليا 40 ملم، على الولايات: بشار، بني عباس، جنوب البيض، تيميمون والنعامة، وذلك ابتداء من السادسة مساءا الى غاية منصف نهار يوم الغد الأحد.