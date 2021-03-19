لقي شيخ في الـ72 من العمر حتفه ،اليوم الجمعة بعين المكان ، على الطريق الوطني رقم 80 الرابط بين بلدية بوحشانة بڨالمة وسدراتة من سوق أهراس ، بعدما دهسته شاحنة لنقل الوقود وسط المدينة لترديه قتيلا.



وأوردت مصادر من عين مكان الحادث ، بأن الضحية العجوز "ج.أ" 72سنة ، يعيش بمفرده داخل بيت قصديري ببلدية بوحشانة ، وأنّ صاحب الشاحنة دهس الضحية دهس الضحية ، لما كان بصدد الإقلاع بعدما كان متوقفا على جانب الطريق .



وقد تدخلت مصالح الوحدة الثانوية للحماية المدنية بنقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الدكتور عقبي بمدينة ڨالمة ، كما فتحت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوحشانة تحقيقا في الحادث المروري المميت .