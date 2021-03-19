تلقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الجمعة، الجرعة الأولى من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكوفيد ـ 19.

وقال جونسون عبر حسابه في تويتر: "لقد تلقيت للتو أول جرعة من لقاح أكسفورد/أسترازينيكا. شكراً لجميع العلماء الرائعين وموظفي الرعاية الصحية والمتطوعين الذين ساعدوا في تحقيق ذلك".

وتابع: "الحصول على ضربة بالكوع هو أفضل شيء يمكننا القيام به للعودة إلى الحياة التي نفتقدها كثيراً. دعنا ننتهي من اللكمة".

ويأتي تلقي جونسون للقاح "أسترازينيكا" في خطوة تهدف إلى تعزيز سمعة اللقاح بعد الجدل حول مخاوف تجلط الدم.

وقال جونسون في مؤتمر صحافي الخميس الماضي "إن اللقاح (أسترازينيكا) آمن" وأضاف "غير الآمن هو الإصابة بفيروس كورونا، وهذا يؤكد أهمية الحصول على لقاحاتنا بمجرد أن يحين دورك".