هلك شخص في حادث سير وقع اليوم الجمعة بالطريق السيار شرق-غرب باتجاه بلدية عين سمارة (ولاية قسنطينة)، حسب ما علم من مصالح المديرية المحلية للحماية المدنية.

و أوضح ذات المصدر بأن الحادث الذي تدخلت لأجله إسعافات الحماية المدنية التابعة للوحدة الرئيسية بعلي منجلي بن عطا لله محمد الشريف بمعية وحدة القطاع لعين اسمارة تمثل في انحراف مركبة سياحية و اصطدامها بالحاجز الأمني الحديدي بالطريق السيار شرق-غرب مخلفا هلاك بعين المكان شخص يبلغ من العمر 19 سنة كان محصورا داخل السيارة و إصابة مرافقه (11 سنة) بحالة صدمة.

و قد تم تحويل جثة الشخص المتوفى إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى علي منجلي.

و فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد ظروف و ملابسات هذا الحادث.