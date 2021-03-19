أفادت منظمة الصحة العالمية الجمعة أن فوائد لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا تفوق مخاطره، وفق ما خلص إليه خبراؤها الجمعة، بعدما راجعوا بيانات السلامة المرتبطة باحتمال تسببه بجلطات دموية.

وقالت لجنة منظمة الصحة العالمية الاستشارية بشأن سلامة اللقاحات أن سمات لقاح "أسترازينيكا "ما زالت إيجابية في ما يتعلق بفوائده مقابل مخاطره، مع إمكانية هائلة (لديه) لتجنيب الإصابات وخفض حالات الوفاة في أنحاء العالم".

وأضافت أن "البيانات المتاحة لا تشير إلى زيادة بالمجمل في حالات تجلط الدم" بعد تلقي لقاح فيروس كورونا.

واستأنفت 12 دولة تقريبا التطعيم بلقاح "أسترازينيكا" اليوم الجمعة، بعد أن قالت جهتان تنظيميتان من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إن فوائده تفوق أي مخاطر، وذلك إثر تقارير عن حالات نادرة أصيبت بجلطات، ما أدى لوقف استخدام اللقاح بصورة مؤقتة.