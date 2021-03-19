علق الناخب الوطني جمال بلماضي، اليوم الجمعة، عن قرار الرابطة الفرنسية بمنع اللاعبين الأفارقة الناشطين في البطولة الفرنسية من الالتحاق بمنتخباتهم خلال فترة التوقف الدولي ابتداء من الأسبوع المقبل.

وقال بلماضي في اتصال مع التلفزيون العمومي "فعلا هو مشكل ولكن هي حالة كل المنتخبات الإفريقية المتكونة خاصة من اللاعبين الناشطين في البطولة الفرنسية، أولا دائما أحاول أن أرى الجانب الإيجابي للأمور. في مثل هذه الحالات يجب إيجاد الحلول".

وأضاف بلماضي الذي حل صبيحة اليوم بالجزائر "يمكن اعتبار الرابطة الفرنسية الوحيدة التي أطلعت المنتخبات بهذه القرارات وهذا مهم عكس البطولات الأخرى، هذا لا يعني أننا نوافق ذلك، لكن على الأقل لنأخذ احتياطاتنا".

وأكد الناخب الوطني أنه سيتحدث عن هذا الأمر وغيرها من المواضيع خلال الندوة الصحفية التي سينشطها بعد غد الأحد بمركز سيدي موسى.