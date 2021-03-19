دعت ادارة الحظيرة الوطنية لقوراية ا(بجاية) المواطنين الى تفادي التنقل الى المواقع الموجودة بمحيط راس كاربون و ذلك لوجود خطر انهيارات صخرية على اثر الزلزال الاخير الذي ضرب الولاية، حسب جاء في بيان للحظيرة، نشر اليوم الجمعة في موقعها على صفحة فايسبوك.

و تمت الاشارة، إلى أن التحذير يخص الجانب الشرقي من الحظيرة المتمثل في قمة القردة و رأس كاربون و الكورنيش و ليزيغواد، مع التذكير بان المنطقة التي حدثت فيها انهيارات صخرية بسبب الزلزال الذي حدد مركزه بـ28 كلم شمال شرق راس كاربون قد اصبحت غير مستقرة.

و اضاف ذات البيان، أنه "من أجل تجنيب زوارنا الأخطار التي قد تنجم عن انهيار الصخور، فإن إدارة الحظيرة الوطنية لقورايا، تدعو المواطنين سيما أولئك الذين يزورون قمة القردة و كاب كاربون و الكورنيش و ليزيغواد، للتحلي باليقظة و الحذر خلال هذه الايام".

كما طالبت هذه المؤسسة من المواطنين "تفادي زيارة كورنيش المنارة الكبرى و ليزيغواد، لأن خطر انهيار الصخور وارد جدا" و كذا عدم "الذهاب الى فضاءات الألعاب، سيما تلك الواقعة في أماكن صخرية (راس كاربون)" و ذلك حفاظا على سلامتهم و سلامة أطفالهم.

للتذكير، أن الهزة الأرضية التي بلغت شدتها 5.9 درجة على سلم ريختر والتي سجلت على الساعة 01و04د على بعد 28 كلم شمال شرق رأس-كربون بولاية بجاية، "لم تسجل خسائر في الأرواح و لا خسائر مادية كبيرة، مخلفة فقط بعض الجرحى من بينهم شاب يعاني من عدة رضوض، بعد قفزه من الطابق الثالث من العمارة التي يسكنها.

كما اشار بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، نشر يوم الخميس، إلى انهيار جزئي لثلاث بنايات قديمة غير مأهولة، في أعالي بجاية، و حدوث تشققات بسلالم عمارتين بحي الصغير (بلدية بجاية)، و انهيار جزئي لشرفة منزل اخر.